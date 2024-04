Do treści listu, który władze Polskiego Radia wysłały do pracowników, dotarł portal Wirtualne Media. W tekście, pod którym podpisali się likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher oraz doradca zarządu Juliusz Kaszyński , czytamy, że "władze są winne pracownikom kilku wyjaśnień dotyczących sytuacji finansowej " rozgłośni.

Przypomnijmy, Polskie Radio skierowało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległych transz abonamentu, podobnie postąpiła wcześniej TVP. Z kolei KRRiT zaczęła przekazywać środki do sądowego depozytu, argumentując, że będzie tak robić do momentu sądowego zatwierdzenia rozpoczęcia procesu likwidacji państwowych spółek medialnych.