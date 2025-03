"The New York Times" dotarł do maili, jakie otrzymali pracownicy Głosu Ameryki. "Duża liczba dziennikarzy i innych pracowników została poinformowana w sobotę rano, że zostali wysłani na urlop " - zaznaczono. Zdaniem reporterów, na których powołuje się amerykański dziennik, cięcia zapowiadane przez Trumpa są tak rozległe, że skutecznie mogłyby wpłynąć na całkowite zamknięcie stacji radiowej.

Co więcej, w ubiegłym miesiącu Elon Musk, który odpowiada za Departament ds. Efektywności Rządu (DOGE), wezwał do zamknięcia Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa, co podkreślał w jednym ze swoich postów w mediach społecznościowych. Sam Donald Trump, jeszcze podczas sprawowania pierwszej kadencji w Białym Domu, nie był przychylnie nastawiony do Głosu Ameryki.