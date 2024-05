Zwrot w europejskich krajach. "Uznamy państwo palestyńskie"

Premier wysłał także "silny apel" do innych krajów, aby podążyły za przykładem Norwegii i uznały państwo palestyńskie .

Zwrot w europejskich krajach. Norwegia: Uznamy państwo palestyńskie

Podczas konferencji w hiszpańskim parlamencie Sanchez nawiązał również do Benjamina Netanjahu. Premier stwierdził, że jego izraelski odpowiednik naraża rozwiązanie dwupaństwowe na "zagrożenie", prowadząc działania ofensywne w Stefie Gazy.

Norwegia uznała państwo palestyńskie. Izrael reaguje

- Izrael nie przejdzie nad tym do porządku dziennego. Właśnie zarządziłem powrót ambasadorów Izraela z Dublina i Oslo do Izraela, by odbyć celu pilne konsultacje w Jerozolimie - powiedział minister spraw zagranicznych Israel Katz.