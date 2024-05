Do zdarzenia doszło około godz. 14 na Via Veneto w Rzymie. W jednej z tamtejszych restauracji znajdował się francuski aktor Gerard Depardieu wraz z partnerką i czterema innymi osobami.

Włoski fotograf Rino Barillari nie przeszedł obojętnie obok aktora. "Rozłożył swój aparat, podszedł do stolika i z uśmiechem zrobił zdjęcie gościom" - relacjonuje Rai. Zachowanie Barillariego nie spodobało się jednak znajomym Depardieu - jeden z nich próbował powstrzymać fotografa i chwycił go za ramię. W tym momencie zainterweniował sam Depardieu.

Rzym. Depardieu pobił fotografa. Mężczyzna trafił do szpitala

Aktor rzucił w fotografa lodem, a następnie rzucił się na Barillariego, zadając mu trzy ciosy w twarz i powalając go na ziemię . 79-letniemu Włochowi pomógł właściciel Harry's Bar, który wezwał pomoc. Mężczyzna trafił do szpitala z rozciętym łukiem brwiowym.

Na miejscu pojawili się także karabinierzy, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Jeszcze przed przetransportowaniem do placówki medycznej fotograf zapowiedział, że "zgłosi to służbom".

Do sytuacji odniósł się właściciel, który pomógł Rino Barillariemu. - To były sceny, które miały miejsce 15 lat temu. Wcześniej byliśmy do tego przyzwyczajeni, dziś wydaje się, że cofnęliśmy się w czasie i naprawdę się tego nie spodziewaliśmy - mówił Piero Lepore. Jak dodał, po całym zajściu Depardieu wraz ze znajomymi wsiadł do samochodu i odjechał.