Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w Stanach Zjednoczonych podjęły zdecydowane kroki. Jak przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, agencja rządowa podjęła współpracę z meksykańskim Ministerstwem Zdrowia oraz stanowymi i lokalnymi departamentami zdrowia USA. Wszystko przez podejrzenie "grzybiczego zapalenia opon mózgowych wśród pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu zewnątrzoponowym w Matamoros (w Meksyku - red.)" - głosi oświadczenie.

Epidemia zapalenia opon mózgowych. Dwie osoby zmarły, życie wielu jest zagrożone

W wyniku podejrzenia choroby, dwie osoby zmarły, a CDC udostępniło listę 221 osób, których życie może być zagrożone. Zmarli przeszli zabiegi w dwóch klinikach w mieście, które natychmiast zamknięto.

Jak czytamy, 11 osób może być chorych, u 14 jest podejrzenie, a 195 nie ma objawów lub są one nieznane, ale osoby te powinny zostać poddane obserwacji.

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom apeluje do wszystkich, którzy otrzymali znieczulenie zewnątrzoponowe w tych klinikach powinny niezwłocznie zgłosić się do najbliższego ośrodka zdrowia lub na izbę przyjęć, aby wykonać "badania diagnostyczne w kierunku zapalenia opon mózgowych".

Co więcej, CDC zaleca, aby wszyscy, którzy oczekują na zaplanowane zabiegi ze znieczuleniem zewnątrzoponowym w Matamoros w Meksyku, odwołali swoje wizyty, dopóki nie pojawią się dowody, że "nie ma ryzyka zakażenia się w tychże klinikach".

Jak wskazuje "The New York Times", zabiegi jakie wykonały zagrożone osoby to liposukcja, powiększenie piersi i lifting pośladków. Jak stwierdza epidemiolog CDC Dallas Smith, wśród osób, które są w potencjalnej grupie ryzyka jest 205 kobiet i 16 mężczyzn, a przeciętny wiek to 32 lata.

Smith podał również, że zarówno władze Meksyku, jak i Stanów Zjednoczonych złożyły do WHO specjalny wniosek o ogłoszenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W niebezpieczeństwie są obywatele Meksyku, Kolumbii, Kanady i USA.