Południowa Europa staje przed potężnym wyzwaniem. Na wiosnę w wielu krajach może zapanować groźna susza. Poprzedni, najgorętszy w historii ludzkości rok, doprowadził do wysuszenia gleby w dużej części kontynentu. Wiele wskazuje na to, że te problemy będą się pogłębiać. Szczególnie mocno odczują to państwa nad Morzem Śródziemnym.