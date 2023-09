Na północy Szwecji doszło do wyjątkowo intensywnych opadów śniegu. W miejscowościach Kiruna i Karesuando zanotowano rekordowe ilości opadów. Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny (SMHI) wystosował wcześniej pomarańczowy alert dotyczący opadów śniegu oraz silnego wiatru dla regionu Norrbotten.

Śniegowe rekordy w Szwecji

W środę najwięcej śniegu spadło w Kirunie: było to 38 cm. Jak wyjaśnia SMHI, to największa ilość śniegu zanotowana we wrześniu od 1932 roku. Opady spowodowały utrudnienia w ruchu.