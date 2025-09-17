Jak przekazał Hugo Machado, kierujący akcją ratowniczą, do kolizji pociągów doszło na odcinku w pobliżu popularnej wśród turystów plaży Barril.

Zderzenie pociągów turystycznych w Portugalii. Są ranni

Sprecyzował, że wśród poszkodowanych w wypadku w Tavirze jest sześciu Brazylijczyków, sześciu Anglików oraz dwóch obywateli Niemiec.

Dodał, że zdecydowanej większości rannych pasażerów pomoc medyczna została udzielona na miejscu zdarzenia. Część z poszkodowanych potrzebowało też wsparcia psychologa.

Do kolizji doszło w pobliżu jednego ze skrzyżowań Taviry. Z wciąż niewyjaśnionych przyczyn jeden z pociągów najechał na ostatni wagon drugiego pociągu.

W sumie, jak przekazały portugalskie służby ratownictwa medycznego (INEM), w obu pociągach turystycznych w chwili wypadku znajdowało się łącznie 50 osób.

Tragiczny wypadek kolejki w Lizbonie. Zginęło kilkanaście osób

Do wypadku doszło niespełna dwa tygodnie po tragicznych wydarzeniach w Lizbonie.

Wówczas doszło do wypadku popularnej wśród turystów kolejki Gloria, która wypadła z szyn na skutek przerwania liny. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu, powodując śmierć 16 osób i zranienie innych 22 pasażerów.

W wypadku kolejki śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Ukrainiec oraz Amerykanin.

