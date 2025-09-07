W skrócie Wstępny raport po wypadku kolejki Gloria w Lizbonie wskazał, że przyczyną tragedii było pęknięcie kabla łączącego dwie kabiny.

Pomimo przeprowadzenia planowej kontroli tuż przed incydentem, nie wykryto żadnych nieprawidłowości w linach ani układach hamulcowych.

W wyniku katastrofy zginęło 16 osób różnych narodowości, a rząd zapowiedział dalsze, szczegółowe śledztwo.

Po kilku dniach od wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria w Lizbonie sporządzony został raport. Dokument utworzony i opublikowany przez portugalski Urząd ds. Zapobiegania i Badania Wypadków w Lotnictwie Cywilnym i Kolei zawiera wstępne ustalenia dotyczące tragedii.

Lizbona. Wstępny rządowy raport po wypadku kolejki Gloria

"Z badań przeprowadzonych na miejscu katastrofy wynikało, że lina łącząca dwie kabiny pękła w miejscu mocowania" - stwierdzono w rządowym raporcie. W dokumencie wskazano, że lina ta była używana od niecałego roku - dokładnie od 337 dni - a jej wymiana miała nastąpić za 263 dni.

Jak dodano, w ocenie operatora systemu kolejki, określony okres użytkowania liny - maksymalnie jest to 600 dni - stanowi "istotny czynnik bezpieczeństwa".

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, plan konserwacji był aktualny, a zaplanowana kontrola wizualna została przeprowadzona rano w dniu wypadku i nie wykazała żadnych nieprawidłowości w linach lub układach hamulcowych pojazdów" - podkreślono w raporcie.

Dalej zaznaczono również, że hamulcowy kolejki uruchomił hamulec pneumatyczny i ręczny, jednak nie były one w stanie zatrzymać wagoników, a tym samym zapobiec wypadkowi.

Tragedia w Lizbonie. Kolejka uderzyła w budynek, zginęło 16 osób

Urząd ds. Zapobiegania i Badania Wypadków w Lotnictwie Cywilnym i Kolei zapowiedział, że dalsze śledztwo w sprawie katastrofy będzie obejmowało kontrole i testy komponentów, analizę dokumentów, a także przesłuchania odpowiednich osób.

W konkluzji dodano, że informacje przedstawione w notatce "nie powinny być traktowane jako sugerujące winę lub odpowiedzialność jakiejkolwiek organizacji lub osoby zaangażowanej w ten incydent".

Do tragicznego wypadku w Lizbonie doszło w środę po godz. 18. Kolejka linowo-terenowa wypadła z szyn, a następnie uderzyła w jeden z budynków wzdłuż trasy, jaką się poruszała.

W zdarzeniu zginęło 16 osób - to obywatele Portugalii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Korei Południowej, Francji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Z kolei osoby poszkodowane w wypadku przebywają w szpitalach - wśród nich jest Niemiec, który jeszcze do piątkowego popołudnia uznawany był za zmarłego.

