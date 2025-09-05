"Cud" w Lizbonie po katastrofie kolejki. Uznano go za zmarłego, jednak żyje

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Obywatel Niemiec, który został uznany za jedną z ofiar śmiertelnych tragicznego wypadku lizbońskiej kolejki, odnalazł się w szpitalu São José. W zdarzeniu uczestniczyła również jego żona i trzyletni syn. Bliscy byli wcześniej informowani, że mężczyzna poniósł śmierć. Lokalne media określiły sytuację mianem "cudu". Policja poinformowała o narodowościach wszystkich ofiar tragedii.

Tragiczny wypadek kolejki w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki w LizbonieZED JAMESON/AnadoluAFP

W skrócie

  • Obywatel Niemiec uznany początkowo za ofiarę śmiertelną katastrofy kolejki w Lizbonie został odnaleziony żywy w szpitalu.
  • W tragicznym wypadku zginęło 16 osób, trwa trudna identyfikacja ciał, w tym wielu obcokrajowców.
  • Przyczyny katastrofy nie są znane, ale podejrzewa się zerwanie liny napędowej.
Portugalskie media donosiły w czwartek o dramacie trzyletniego chłopca z Niemiec, któremu udało się przeżyć wypadek kolejki linowo-terenowej, do którego doszło w środę wieczorem w Lizbonie.

Świadkowie wskazywali, że dziecko nie chciało puścić z rąk nogawki policjanta, stojąc przed wrakiem. Jego 45-letnia matka uwięziona była we wnętrzu pojazdu, a 46-letni ojciec miał ponieść śmierć na jego oczach.

Lizbona. Obywatel Niemiec został uznany za zmarłego, odnaleziono go żywego w szpitalu

Jak donosi CNN Portugal, rodzina mężczyzny miała uczestniczyć w czwartek w identyfikacji zwłok w Instytucie Medycyny Sądowej. Bliscy nie wskazali jednak, by którekolwiek ze wskazanych ciał należało do 46-latka.

W tej sytuacji miejscowy policjant postanowił zabrać ich do szpitala São José, w którym przebywają poszkodowani w środowej katastrofie. Wtedy nastąpić miał "cud". Okazało się bowiem, że jednym z pacjentów jest uznany jeszcze do niedawna za zmarłego mężczyzna.

    Stan obywatela Niemiec określany jest jako ciężki, ale stabilny. Jego żona również przebywa w szpitalu, z urazem kręgosłupa. Trzylatek trafił pod opiekę krewnych.

    Tragedia w stolicy Portugalii. Trwa identyfikacja ofiar

    W katastrofie popularnej w Lizbonie atrakcji turystycznej, kolejki Gloria, zginęło 16 osób. Trwają prace nad ich identyfikacją, która jest utrudniona ze względu na fakt, że w grupie podróżujących znajdowało się wielu obcokrajowców.

    Biuro prokuratora generalnego Portugalii poinformowało w czwartek, że ustalono, że wśród ofiar jest pięciu Portugalczyków, dwóch obywateli Korei Południowej i jeden Szwajcarii. W piątek policja przekazała, że chodzi też o trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków, jednego Francuza, jednego Ukraińca i jednego Amerykanina.

    Ok. 24 osób jest poszkodowanych. Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Według wstępnych ustaleń śledczych, mogło chodzić o zerwanie liny umożliwiającej przemieszczanie się kolejki po szynach.

    Źródło: CNN Portugal

