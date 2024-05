Antony Blinken zagrał na gitarze w Kijowie. Są krytyczne oceny

Szef amerykańskiej dyplomacji zagrał na gitarze elektrycznej utwór "Rockin' in the Free World" u boku zespołu 19.99, grającego m.in. covery piosenek Neila Younga, kanadyjsko-amerykańskiej legendy rocka. Nie był to jego pierwszy, muzyczny występ w dyplomatycznej karierze. Wcześniej wystąpił m.in. podczas inauguracji rozpoczętej przez niego globalnej inicjatywy na rzecz dyplomacji muzycznej. Kiedyś grał również we własnej kapeli.