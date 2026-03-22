Zatrzymaj ten dokument po wysłaniu PIT-u. To kluczowe poświadczenie

Anna Gburek

Anna Gburek

Coraz więcej osób w Polsce rozlicza swoje deklaracje podatkowe przez internet. To szybki i prosty sposób, aby zamknąć rok podatkowy i uregulować sprawy z fiskusem. Nie każdy jednak wie, że po wysłaniu PIT należy zachować UPO. Jest to jedyne potwierdzenie wysłania deklaracji podatkowej. Mogą się również pojawić symbole, których znaczenie warto znać.

Spis treści:

  1. UPO. Co to jest i do czego jest potrzebne?
  2. Rozliczenie PIT-u. Kiedy nie trzymasz UPO?
  3. PIT 2026. Jak pobrać UPO?

UPO. Co to jest i do czego jest potrzebne?

UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jest elektronicznym dokumentem potwierdzającym poprawne wypełnienie, wysłanie deklaracji podatkowej i otrzymanie jej przez urząd skarbowy.

Znajduje się na nim m.in.:

  • numer referencyjny,
  • data wpłynięcia deklaracji podatkowej do urzędu,
  • dane podatnika,
  • dane urzędu, do którego wpłynęła deklaracja podatkowa.

UPO wydawane jest jedynie osobom rozliczającym swój PIT przez internet. Stanowi jedyny dowód poprawnego i terminowego złożenia deklaracji. Obowiązkiem każdego podatnika jest przechowywanie go przez pięć lat.

Do czego potrzebne jest UPO? Dokument ten będzie niezbędny przy ewentualnych sporach i niejasnościach związanych z deklaracją PIT. Jest także podstawą do otrzymania odsetek za nieterminowe wysłanie zwrotu przez urząd skarbowy.

    Rozliczenie PIT-u. Kiedy nie trzymasz UPO?

    Po wysłaniu deklaracji PIT przez internet każdy dokument otrzymuje numer referencyjny. Nie jest on jednak równoznaczny z UPO. Dokument potwierdzający złożenie deklaracji możesz pobrać jedynie, gdy twoja sprawa otrzyma odpowiedni status oznaczający etap jego przetwarzania.

    UPO wydawane jest przy statusie 200, co oznacza, że deklaracja została poprawnie wypełniona i dostarczona do urzędu skarbowego.

    Podatnik może jednak nie otrzymać UPO po wysłaniu deklaracji. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy sprawa otrzymuje inny status:

    • 300 - dokument nie został poprawnie dostarczony do urzędu skarbowego. Warto spróbować raz jeszcze wysłać deklarację;
    • 301-304 - deklaracja podatkowa jest przetwarzana przez urząd. Sprawdzane są m.in. ewentualne duplikaty czy ważność certyfikatów lub podpisów elektronicznych składanych przy wysyłce przez podatnika;
    • 400-402, 412-414 - status oznaczony tymi liczbami oznacza negatywną weryfikację. Mogło dojść do błędów formalnych w deklaracji, błędów z podpisem lub duplikatu znajdującego się już w urzędzie.

    Jeśli deklaracja otrzyma kod oznaczający negatywną weryfikację, należy złożyć korektę lub skontaktować się z urzędem w celu wyjaśnienia sytuacji. Status swojej deklaracji można sprawdzić na stronie e-Deklaracji po wpisaniu numeru referencyjnego otrzymanego zaraz po wysłaniu deklaracji.

    PIT 2026. Jak pobrać UPO?

    Wiele programów do wysyłki PIT drogą elektroniczną automatycznie przesyła UPO na wskazany w przez podatnika adres mailowy.

    UPO można również pobrać po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego lub aplikacji Twój e-PIT. Jeśli deklaracja ma status 200, obok pojawi się przycisk do pobrania UPO.

