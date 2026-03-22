Zatrzymaj ten dokument po wysłaniu PIT-u. To kluczowe poświadczenie
Coraz więcej osób w Polsce rozlicza swoje deklaracje podatkowe przez internet. To szybki i prosty sposób, aby zamknąć rok podatkowy i uregulować sprawy z fiskusem. Nie każdy jednak wie, że po wysłaniu PIT należy zachować UPO. Jest to jedyne potwierdzenie wysłania deklaracji podatkowej. Mogą się również pojawić symbole, których znaczenie warto znać.
UPO. Co to jest i do czego jest potrzebne?
UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jest elektronicznym dokumentem potwierdzającym poprawne wypełnienie, wysłanie deklaracji podatkowej i otrzymanie jej przez urząd skarbowy.
Znajduje się na nim m.in.:
- numer referencyjny,
- data wpłynięcia deklaracji podatkowej do urzędu,
- dane podatnika,
- dane urzędu, do którego wpłynęła deklaracja podatkowa.
UPO wydawane jest jedynie osobom rozliczającym swój PIT przez internet. Stanowi jedyny dowód poprawnego i terminowego złożenia deklaracji. Obowiązkiem każdego podatnika jest przechowywanie go przez pięć lat.
Do czego potrzebne jest UPO? Dokument ten będzie niezbędny przy ewentualnych sporach i niejasnościach związanych z deklaracją PIT. Jest także podstawą do otrzymania odsetek za nieterminowe wysłanie zwrotu przez urząd skarbowy.
Rozliczenie PIT-u. Kiedy nie trzymasz UPO?
Po wysłaniu deklaracji PIT przez internet każdy dokument otrzymuje numer referencyjny. Nie jest on jednak równoznaczny z UPO. Dokument potwierdzający złożenie deklaracji możesz pobrać jedynie, gdy twoja sprawa otrzyma odpowiedni status oznaczający etap jego przetwarzania.
UPO wydawane jest przy statusie 200, co oznacza, że deklaracja została poprawnie wypełniona i dostarczona do urzędu skarbowego.
Podatnik może jednak nie otrzymać UPO po wysłaniu deklaracji. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy sprawa otrzymuje inny status:
- 300 - dokument nie został poprawnie dostarczony do urzędu skarbowego. Warto spróbować raz jeszcze wysłać deklarację;
- 301-304 - deklaracja podatkowa jest przetwarzana przez urząd. Sprawdzane są m.in. ewentualne duplikaty czy ważność certyfikatów lub podpisów elektronicznych składanych przy wysyłce przez podatnika;
- 400-402, 412-414 - status oznaczony tymi liczbami oznacza negatywną weryfikację. Mogło dojść do błędów formalnych w deklaracji, błędów z podpisem lub duplikatu znajdującego się już w urzędzie.
Jeśli deklaracja otrzyma kod oznaczający negatywną weryfikację, należy złożyć korektę lub skontaktować się z urzędem w celu wyjaśnienia sytuacji. Status swojej deklaracji można sprawdzić na stronie e-Deklaracji po wpisaniu numeru referencyjnego otrzymanego zaraz po wysłaniu deklaracji.
PIT 2026. Jak pobrać UPO?
Wiele programów do wysyłki PIT drogą elektroniczną automatycznie przesyła UPO na wskazany w przez podatnika adres mailowy.
UPO można również pobrać po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego lub aplikacji Twój e-PIT. Jeśli deklaracja ma status 200, obok pojawi się przycisk do pobrania UPO.