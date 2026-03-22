W skrócie Kuba doświadczyła siódmej awarii krajowej sieci energetycznej w ciągu prawie pół roku, w tym drugiej w ciągu niecałego tygodnia.

Mieszkańcy Hawany zgłaszają długotrwałe przerwy w dostawie prądu, które nocą pogrążają miasto w ciemności.

Rząd Kuby wskazuje na amerykańskie sankcje jako przyczynę trudności w naprawie infrastruktury energetycznej i niedobór inwestycji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nastąpiła całkowita awaria krajowej sieci energetycznej. Rozpoczęto już wdrażanie procedur mających na celu przywrócenie zasilania" - napisał resort energii na portalu X.

Jak zauważyła agencja AFP, to siódma awaria w ciągu prawie pół roku, a także druga w ciągu niecałego tygodnia. W dniach 16 i 17 marca liczący około 10 mln mieszkańców kraj doświadczył zakłóceń w dostawach energii na całym terytorium.

Kuba pogrążona w ciemności. Kolejna awaria zasilania w ciągu niecałego tygodnia

Nocą na ulicach zapanowała całkowita ciemność, a mieszkańcy oświetlali sobie drogę latarkami bądź telefonami komórkowymi. Restauracje położone w turystycznej części wyspy były otwarte, ponieważ korzystano z generatorów prądu.

Mieszkańcy mówią jednym głosem i wyrażają swoje poirytowanie kolejną już awarią prądu. - To staje się nie do zniesienia - stwierdziła 64-letnia kobieta z Hawany. - Nie minął nawet tydzień, odkąd doświadczyliśmy podobnej sytuacji. To staje się męczące - dodała.

Z kolei 36-letni taksówkarz zastanawiał się w rozmowie z dziennikarzami AFP, "czy tak będzie przez całe życie". - Tak się nie da żyć - ocenił mężczyzna.

"W Hawanie Kubańczycy codziennie doświadczają przerw w dostawie prądu trwających nawet 15 godzin. W głębi wyspy przerwy te mogą trwać nawet ponad 40 godzin" - przekazała agencja.

Blackouty na Kubie. Wskazują na sankcje USA

Według rządu w Hawanie amerykańskie sankcje uniemożliwiają naprawę starzejącej się infrastruktury energetycznej, jednak sektor cierpi również na chroniczny niedobór inwestycji państwowych.

W styczniu USA objęły wyspę embargiem na import ropy z Wenezueli i zagroziły innym możliwym dostawcom surowca. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że "wkrótce zrobi coś z Kubą".

Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie".

