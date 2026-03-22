Lewica nie notuje spektakularnie wysokich wyników w sondażach mimo wzrostu antyamerykańskich nastrojów, w których odnalazł się marszałek Sejmu. Jednak Włodzimierz Czarzasty - lider wspomnianej formacji - na tym jak dotąd nie zyskał. Jak słyszymy w nowym "Politycznym WF-ie", w polityce właśnie taka "prosta matematyka" nie zawsze działa.

Jak zauważyli Piotr Witwicki i Marcin Fijołek, Lewica wróciła więc do... agendy lewicy. Forsuje więc poselski (a nie rządowy) projekt podatku katastralnego, który nazwała "podatkiem od biznesu mieszkaniowego".

- O daninie od trzeciego mieszkania mówiła też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pomysł poparłoby też Razem. Schody zaczynają się, gdy poparcia szuka się we własnej koalicji - wskazał redaktor naczelny Interii.

Podatek od mieszkań. Czy Lewica ma szansę przeforsować projekt?

Zgodnie z projektem Lewicy podatek od pierwszego i drugiego mieszkania wynosiłby 0,02 procenta wartości i nie mógłby przekroczyć aktualnej stawki daniny płaconej od nieruchomości. Trzeci i każdy kolejny lokal obciążony byłby półprocentowym podatkiem przez pierwsze pięć lat działania ustawy, aby urosnąć do 1,5 procenta w ciągu dekady.

Kiedyś można byłoby powiedzieć, że projekt o podatku katastralnym utknie w parlamentarnej zamrażarce. Lecz teraz na czele izby niższej stoi Czarzasty i byłaby to niesłychana sytuacja, że marszałek wstrzymuje rozpatrywanie propozycji własnego klubu. Jeśli nawet nie zdecydowałby się on na taki krok, projekt może utknąć chociażby w sejmowej komisji.

Autorzy "Politycznego WF-u" dodali, że cała sprawa mogłaby zostać poddana konsultacjom społecznym - a te potrwałyby kilka miesięcy, dając czas nie tylko koalicyjnym przeciwnikom nowego podatku, lecz i samej Lewicy na przekonanie innych klubów oraz kół. Prędzej czy później projekt wróciłby jednak pod obrady Sejmu, a tam okazałoby się najpewniej, iż większości nie ma.

Czy jednak możliwe byłoby dość nietypowe porozumienie ponad podziałami, jeśli obóz rządzący, niczym jeden mąż, nie poparłby "katastru"? W podcaście commentary Interii dziennikarze wyliczyli, iż przeciw najpewniej byłoby PSL, a frakcja "wolnorynkowców" wewnątrz KO jest na tyle silna, że i w przypadku tego ugrupowania pojawiłby się problem.

Czy możliwy jest egzotyczny sojusz, aby obciążyć zarabiających na mieszkaniach?

A gdyby tak jednorazowy sojusz Lewica zawarła z Razem, chociaż częścią Polski 2050 i... partią Jarosława Kaczyńskiego? - PiS nie będzie chciało tego zrobić. Wymknie im się część narracji, która jest dla nich wygodna - stwierdził Piotr Witwicki, nadmieniając, że o podatku katastralnym rozmawiał z politykami Razem - oni utrzymywali, iż ich lider Adrian Zandberg przekonał do spornej idei prezydenta Karola Nawrockiego.

Czy niezależnie od parlamentarnych kłótni pomysł podatku katastralnego znalazłby poparcie w społeczeństwie? - W internecie poruszało wielu ludzi, że liczni celebryci, celebrytki kupowali trzy-cztery mieszkania, aby kwitła ich wartość - przypomniał prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

Z kolei Piotr Witwicki uzupełnił, iż "w pewnym momencie wytworzył się trend, że celebryci chętnie opowiadali, jak trzymają sobie jedno-kilka mieszkań na czarną godzinę". - Myślę, że wzbudziło to wielką frustrację u osób, które ciężko pracują, musząc płacić jednocześnie za wynajem. Nie stać ich na to, aby dorobić się do wkładu własnego i "ruszyć z tematem" - skwitował.