"Wtorek jest najgorętszym dniem obecnej fali upałów" - czytamy na oficjalnej stronie instytutu meteorologicznego Meteo France. Według francuskich ekspertów dotąd większość najgorętszych dni w roku notowano w sierpniu 2003 roku oraz w czerwcu i lipcu 2019 roku.

Czerwone alerty we Francji, szansa na najgorętszy dzień

Od wielu dni Francja zmaga się potężnymi upałami, które swoim zasięgiem objęły nie tylko południe, lecz również większość kraju. W poniedziałek ponad 40 stopni Celsjusza zanotowano w trzech miejscowościach: Vinsobres (41,9 st. C), Grospierres (40,8 st. C) i Coublevie (40,4 st. C). Z kolei w Carcassonne i Awinion było ponad 39 stopni, a w wielu miejscach temperatury znacznie przekroczyły 30 stopni Celsjusza.

We wtorek również będzie bardzo upalnie w wielu miejscach. Według Meteo France może to być jeden z 10 najgorętszych dni, jakie kiedykolwiek zarejestrowano we Francji. W wielu miejscach kraju notuje się temperatury dochodzące do 38-40 stopni Celsjusza, a próg 40 stopni przekroczono między innymi w departamentach Charente, Turenia i Ile-de-France.

Obecnie czerwone alerty najwyższego stopnia związane z upałem obowiązują w 16 departamentach w centrum i na północy Francji. W środę ma być podobnie.

Zamknięta wieża Eiffela i ponad tysiąc szkół

Jednym z miejsc objętych najwyższym stopniem ostrzeżenia jest Paryż. Ze względów bezpieczeństwa we wtorek po południu zamknięto szczyt jednej z największych atrakcji stolicy Francji - wieża Eiffela.

Jak informują zarządzający obiektem, z powodu ekstremalnych temperatur najwyższa partia wieży została zamknięta w poniedziałek o godz. 16:00, a ostatni zwiedzający byli wpuszczani do godz. 14:30. Chętnych do odwiedzenia konstrukcji wezwano do wstrzymania się z wizytą do czwartku.

Ze względów bezpieczeństwa francuskie ministerstwo edukacji ogłosiło, że we wtorek zamkniętych całkowicie lub częściowo będzie łącznie 1350 szkół publicznych.

Z najnowszych prognoz wynika, że środa we Francji również będzie gorąca. Tego dnia specjaliści spodziewają się temperatur do 37-39 st. C na wschodzie oraz w dolinie Loary. Chłodniej a być w zachodniej części kraju, a na wybrzeżu Atlantyku będzie do około 25 stopni. Po południu w wielu miejscach na wschodzie możliwe będą burze.

Z falą potężnych upałów walczy nie tylko Francja, lecz również inne kraje rejonu Morza Śródziemnego, w tym Włochy, Grecja,Portugalia, Hiszpania czy Turcja, gdzie temperatury od wielu dni znacznie przekraczają 30 st. C, a miejscami są wyższe niż 40 stopni.

Źródło: AFP, BBC, Meteofrance.com, Toureiffel.paris/en

