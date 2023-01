Zamach na kościół w Kongo. Nie żyje co najmniej 10 osób

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Wybuch bomby zabił co najmniej 10 osób, a kolejne 39 ranił. Do ataku doszło w kościele we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, w miejscowości Kasindi. Wstępnie o atak podejrzewa się islamistów.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. Żołnierze w Kongo / AFP