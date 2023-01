Afganistan: Co najmniej 20 ofiar samobójczego zamachu w Kabulu

Zamach samobójczy w Kabulu doprowadził do śmierci co najmniej 20 osób - podaje Reuters. Do ataku doszło w pobliżu siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Afganistanu.

Środowy atak to kolejny zamach w Afganistanie w ostatnich tygodniach