Zaatakowała go niedźwiedzica. Zdecydował się na radykalny krok

Niedźwiedzica znana jest straży leśnej i dotychczas na widok ludzi uciekała . Jednak, jak powiedział Corbett, tym razem prawdopodobnie wystraszyła się rowerzysty i zaatakowała go , przygniatając do ziemi. Mężczyźnie udało się jednak umieścić jednoślad między nim i niedźwiedzicą, chroniąc się przed ugryzieniami.

Kanada. Uderzył niedźwiedzia w "krainie" tych zwierząt

Wtedy cyklista przypomniał sobie o radzie, jaką niegdyś usłyszał: jeśli uderzy się niedźwiedzia w nos to zwierzę ucieknie. Tak właśnie zrobił, celując w pysk dużego zwierza, a to rzeczywiście prędko się oddaliło.

Straż leśna nie zamierza poszukiwać niedźwiedzicy, zakładając, że był to tylko atak obronny . "Kolumbia Brytyjska to kraina niedźwiedzi. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i gdzie spędzasz czas wolny, nawet na terenach miejskich będziesz blisko niedźwiedzi i miejsc, które zamieszkują" - ostrzega od 30 lat ministerstwo środowiska Kolumbii Brytyjskiej.

Atak niedźwiedzia. Jak się zachować? Polscy leśnicy odradzają agresję

Podczas leśnej przechadzki nie warto ryzykować bliskiego spotkania z niedźwiedziem , bo mogą mieć one przykre konsekwencje. Przykładowo w listopadzie zeszłego roku zwierzę to mocno raniło mężczyznę w miejscowości Zatwarnica (woj. podkarpackie).

Co robić, gdy napotkamy niedźwiedzia? Z radami przychodzą leśnicy, a to kilka z nich: trzeba zachować spokój, nie krzyczeć i nie panikować; nie zbliżać się do zwierzęcia, a jeśli jest ono świadome naszej obecności, należy po cichu się wycofać, gdy odwróci wzrok; niedźwiedziowi nie wolno patrzeć w oczy, schodźmy mu z drogi; jeśli do nas podchodzi, pozostańmy w swoim miejscu i odzywajmy się spokojnym głosem.