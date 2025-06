"Źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego i powietrznego był bliski rekonesans normalnych działań wojskowych Chin prowadzony przez japoński samolot" - oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian podczas briefingu prasowego. "Chiny wzywają stronę japońską do zaprzestania tego rodzaju niebezpiecznych zachowań" - dodał.

Według Ministerstwa Obrony Japonii w miniony weekend chińskie myśliwce J-15 z lotniskowca Shandong kilkukrotnie zbliżyły się do japońskiego samolotu patrolowego P-3C, w tym na odległość mniejszą niż 45 metrów. Chińskie odrzutowce miały również przeciąć tor lotu japońskiej maszyny w odległości ok. 900 m przed jej dziobem, co jest dystansem krytycznym przy prędkości przelotowej.