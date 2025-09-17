Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski - poinformowało wcześniej RMF FM.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta doprecyzował jednak, że pismo wciąż znajduje się w polskiej placówce dyplomatycznej na terenie USA. Przydacz wyraził przy okazji niezadowolenie z tempa prac w placówce prowadzonej przez byłego polityka PO.

- Nie czytałem listu, bo pewnie jest na biurku (Bogdana) Klicha (…). Czeka sobie na dalsze działanie, to źle - powiedział prezydencki urzędnik.

Prowadzący program zapytał swojego gościa o to, co może znajdować się we wspomnianym piśmie.

Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Trumpem. Chodziło o rosyjskie drony w Polsce

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Jak poinformowało w środę wieczorem MSWiA, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach uruchomienia artykułu 4. NATO.

Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem, a prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o sytuacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Źródła z Pałacu Prezydenckiego przekazały, że rozmowa trwała kilkanaście minut.

