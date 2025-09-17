Na amerykańskim niebie miała miejsce niebezpieczna sytuacja. Samolot linii Spirit otrzymał z wieży kontroli lotów ostrzeżenie o konieczności oddalenia się od Air Force One. Prezydencka maszyna z Donaldem Trumpem i pierwszą damą Melanią leciała do Wielkiej Brytanii.

Do incydentu doszło w momencie, gdy oba samoloty znajdowały się nad Long Island na wschodnim wybrzeżu USA.

USA: Incydent w powietrzu. W jednym z samolotów Donald Trump

Z ujawnionych przez stację CBS News nagrań wynika, że kontrolerzy ruchu lotniczego wielokrotnie wzywali pilotów linii Spirit do zawrócenia z kursu, na którym był Air Force One Trumpa. Rejsowy Airbus A321 leciał z Fort Lauderdale na Florydzie do Bostonu.

- Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo - mówił kontroler. - Uwaga, Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo - powtórzył.

Samolot jednak nie reagował. - Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo, natychmiast. Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo, natychmiast - grzmiała już po chwili wieża.

Piloci ostatecznie potwierdzili odbiór komunikatu. - Uważajcie. Samolot Spirit 1300 znajduje się sześć lub osiem mil (10-12 km - red.) od lewego skrzydła 747 (boeing, który pełni funkcję Air Force One - red.) - mówił kontroler.

- Jestem pewien, że widzicie, kto to jest. Miejcie na niego oko - jest biało-niebieski - dodała wieża. - Uważajcie. Odłóżcie iPady - żartowali kontrolerzy.

Air Force One blisko innej maszyny. "Zachowały wymaganą separację"

Stacja CBS News wyjaśnia, że z powodu zakłóceń w systemie kontroli ruchu lotniczego na nagraniach nie słychać odpowiedzi pilotów airbusa. Telewizja zaznacza jednak, że maszyny w żadnym momencie nie znajdowały się w odległości, którą uważa się za niebezpieczną, choć zbliżyły się na tyle, że zaniepokoiło to kontrolerów.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że "wstępne ustalenia wskazują, że samoloty zachowały wymaganą separację".

Również z danych serwisu FlightRadar24, który monitoruje loty na świecie, wynika, że Airbus A321 i Air Force One leciały równolegle do siebie w odległości około 12 km. W momencie, gdy obie maszyny znalazły się na kursie, na którym mogły się potencjalnie spotkać, odległość między nimi wynosiła około 17 km.

Głos w sprawie incydentu zabrał rzecznik linii Spirit.

- Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem - mówił w rozmowie z CBS News. - Lot 1300 przebiegał zgodnie z procedurami i instrukcjami kontroli ruchu lotniczego podczas lotu do Bostonu i wylądował bez żadnych zakłóceń - oznajmił rzecznik.

