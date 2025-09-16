"Specjalne przywitanie" Trumpa. Rozwinęli ogromne zdjęcie
Gigantyczne zdjęcie Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina pojawiło się przed zamkiem Windsor w Wielkiej Brytanii. Nagranie z akcji rozwijania plakatu grupa "Everyone Hates Elon", której zdaniem "Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć tematu Epsteina". Wizyta prezydenta USA rozpocznie się we wtorek. Władze przygotowują "największą operację bezpieczeństwa od czasu koronacji Karola III".
Donald Trump wraz z małżonką przybędzie do Wielkiej Brytanii we wtorek wieczorem i uda się do zamku Windsor, gdzie spędzi noc.
Właśnie przed zamkiem pojawiło się w poniedziałek ogromne zdjęcie przedstawiające Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą, skazanym za przestępstwa seksualne. Nagranie z akcji rozwijania plakatu opublikowała grupa "Everyone Hates Elon".
"Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć historii Epsteina. Niestety, brytyjska opinia publiczna właśnie zebrała fundusze na największe na świecie zdjęcie Donalda z skazanym Jeffreyem Epsteinem" - poinformowali przedstawiciele grupy.
Wielka Brytania. Wizyta Donalda Trumpa. Zaplanowano protesty
W trakcie dwudniowej amerykańskiej pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii zaplanowano m.in. wystawny bankiet z udziałem króla Karola III na zamku Windsor czy też spotkanie z premierem Keirem Starmerem. Prezydent USA ma również m.in. podziwiać paradę królewskich powodów oraz złożyć kwiaty na grobie królowej Elżbiety II. Zaplanowano również pokazowy przelot samolotów F-35.
To druga wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Poprzednia odbyła się w czerwcu 2019 roku.
W czasie wizyty Trumpa planowane są demonstracje pod hasłem "Trump nie jest tu mile widziany". Protest odbędzie się w środę 17 września. Organizacja "Stop Trump" zaapelowała wcześniej do rządu o odwołanie wizyty. Podniesiono zarzuty, że prezydent USA "neguje wyniki badań naukowych dotyczących klimatu" i "sprzyja zbrodniarzom wojennym w Izraelu, Rosji i innych krajach".
"Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że na potrzeby wizyty państwowej prezydenta Trumpa przygotowują największą operację dotyczącą bezpieczeństwa od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku" - podał "NYT".