"Specjalne przywitanie" Trumpa. Rozwinęli ogromne zdjęcie

Dawid Skrzypiński

Dawid Skrzypiński

Gigantyczne zdjęcie Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina pojawiło się przed zamkiem Windsor w Wielkiej Brytanii. Nagranie z akcji rozwijania plakatu grupa "Everyone Hates Elon", której zdaniem "Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć tematu Epsteina". Wizyta prezydenta USA rozpocznie się we wtorek. Władze przygotowują "największą operację bezpieczeństwa od czasu koronacji Karola III".

Przed Zamkiem Windsor rozciągnięto zdjęcie Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina
Przed Zamkiem Windsor rozciągnięto zdjęcie Donalda Trumpa i Jeffreya EpsteinaEverone Hates ElonAFP

Donald Trump wraz z małżonką przybędzie do Wielkiej Brytanii we wtorek wieczorem i uda się do zamku Windsor, gdzie spędzi noc.

Właśnie przed zamkiem pojawiło się w poniedziałek ogromne zdjęcie przedstawiające Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą, skazanym za przestępstwa seksualne. Nagranie z akcji rozwijania plakatu opublikowała grupa "Everyone Hates Elon".

Zobacz również:

Myśliwiec Eurofighter Typhoon
Świat

Brytyjskie myśliwce w drodze do Polski. Jest potwierdzenie

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    "Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć historii Epsteina. Niestety, brytyjska opinia publiczna właśnie zebrała fundusze na największe na świecie zdjęcie Donalda z skazanym Jeffreyem Epsteinem" - poinformowali przedstawiciele grupy.

    Wielka Brytania. Wizyta Donalda Trumpa. Zaplanowano protesty

    W trakcie dwudniowej amerykańskiej pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii zaplanowano m.in. wystawny bankiet z udziałem króla Karola III na zamku Windsor czy też spotkanie z premierem Keirem Starmerem. Prezydent USA ma również m.in. podziwiać paradę królewskich powodów oraz złożyć kwiaty na grobie królowej Elżbiety II. Zaplanowano również pokazowy przelot samolotów F-35.

    To druga wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Poprzednia odbyła się w czerwcu 2019 roku.

    Zobacz również:

    MSZ Wielkiej Brytanii wzywa rosyjskiego ambasadora (na zdjęciu szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper)
    Świat

    Wielka Brytania wzywa rosyjskiego ambasadora. "Znaczące i bezprecedensowe"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      W czasie wizyty Trumpa planowane są demonstracje pod hasłem "Trump nie jest tu mile widziany". Protest odbędzie się w środę 17 września. Organizacja "Stop Trump" zaapelowała wcześniej do rządu o odwołanie wizyty. Podniesiono zarzuty, że prezydent USA "neguje wyniki badań naukowych dotyczących klimatu" i "sprzyja zbrodniarzom wojennym w Izraelu, Rosji i innych krajach".

      "Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że na potrzeby wizyty państwowej prezydenta Trumpa przygotowują największą operację dotyczącą bezpieczeństwa od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku" - podał "NYT".

      Zobacz również:

      Kolejny incydent na linii Wenezuela - USA
      Świat

      Amerykanie uderzyli w łódź płynącą z Wenezueli. Trump podał szczegóły

      Mateusz Balcerek
      Marcin Boniecki
      Mateusz Balcerek, Marcin Boniecki
      Bryłka w ''Gościu Wydarzeń'' odpowiada Tuskowi: Jesteśmy tak samo jak pan premier, wrogami RosjiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze