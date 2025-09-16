Donald Trump wraz z małżonką przybędzie do Wielkiej Brytanii we wtorek wieczorem i uda się do zamku Windsor, gdzie spędzi noc.

Właśnie przed zamkiem pojawiło się w poniedziałek ogromne zdjęcie przedstawiające Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą, skazanym za przestępstwa seksualne. Nagranie z akcji rozwijania plakatu opublikowała grupa "Everyone Hates Elon".

"Trump przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby uniknąć historii Epsteina. Niestety, brytyjska opinia publiczna właśnie zebrała fundusze na największe na świecie zdjęcie Donalda z skazanym Jeffreyem Epsteinem" - poinformowali przedstawiciele grupy.

Wielka Brytania. Wizyta Donalda Trumpa. Zaplanowano protesty

W trakcie dwudniowej amerykańskiej pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii zaplanowano m.in. wystawny bankiet z udziałem króla Karola III na zamku Windsor czy też spotkanie z premierem Keirem Starmerem. Prezydent USA ma również m.in. podziwiać paradę królewskich powodów oraz złożyć kwiaty na grobie królowej Elżbiety II. Zaplanowano również pokazowy przelot samolotów F-35.

To druga wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Poprzednia odbyła się w czerwcu 2019 roku.

W czasie wizyty Trumpa planowane są demonstracje pod hasłem "Trump nie jest tu mile widziany". Protest odbędzie się w środę 17 września. Organizacja "Stop Trump" zaapelowała wcześniej do rządu o odwołanie wizyty. Podniesiono zarzuty, że prezydent USA "neguje wyniki badań naukowych dotyczących klimatu" i "sprzyja zbrodniarzom wojennym w Izraelu, Rosji i innych krajach".

"Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że na potrzeby wizyty państwowej prezydenta Trumpa przygotowują największą operację dotyczącą bezpieczeństwa od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku" - podał "NYT".

