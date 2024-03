Jak świeże bułeczki

- Szczególnie lubi ją chicagowska i nowojorska Polonia. Ale nie tylko. Ludzie wybierają ten stan z racji sprzyjającej pogody. Przeprowadzają się na zimowe miesiące, by wiosną powrócić do domu. Nazywamy ich snowbirds - podkreśla Anna.

- Niedawno ukazał się ranking przeprowadzony przez Miami Association of Realtors. Sprawdzaliśmy w nim, kto w lutym 2024 roku szukał nieruchomości na Florydzie. Polska po raz pierwszy ukazała się na liście i to od razu na pierwszym miejscu! Na drugim uplasowała się Kolumbia. Podium domknęła Francja .

- Zdecydowana większość Polaków, przeprowadzając się lub inwestując w wakacyjną nieruchomość w tym stanie, chce być blisko wody. Nie zawsze pozwala na to założony budżet. Nasi rodacy patrzą też na odległość od lotniska czy siatkę połączeń. Sporo Poloni Amerykańskiej przeprowadza się w okolice Clearwater czy Sarasoty . Popularne są również Miami (plusem jest bezpośredni lot z Warszawy), Palm Beach czy Orlando. Wszystko zależy od upodobań i oczekiwań klienta oraz celu kupna nieruchomości - dla siebie na stałe bądź na określony czas czy do wynajęcia.

Wielu Polaków kupuje lokale pod inwestycje. - Moimi klientami są 30-40-latkowie mające własne firmy, stale rozwijający się. Szukają miejsca, by ulokować pieniądze. Jeszcze do niedawna prym wiodło sformułowanie, że Floryda to stan dla emerytów. Teraz to zdecydowanie się zmieniło.