Dwie piąte badanych opowiada się za neutralnością Słowacji na arenie międzynarodowej, co wspiera także premier Robert Fico.

14 proc. Słowaków popiera przyłączenie kraju do Rosji, a ponad 18 proc. uznaje taki scenariusz za możliwy.

Przeprowadzony u naszych sąsiadów sondaż jasno pokazuje, że w słowackim społeczeństwie jest duża grupa osób popierająca współpracę z Kremlem, a nawet przyłączenie się do Rosji .

Za aneksją kraju przez Rosję opowiedziało się 14 proc. badanych przez pracownię SCIO. Oznacza to, że co siódmy obywatel chce by Słowacja stała się rosyjska republiką.