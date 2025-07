Zdaniem prokuratury w grę mogłaby wchodzić kara 20 lat pozbawienia wolności , ale na to nie zgodził się oskarżony. Jego obrońca Namyr Alyasyr powiedział dziennikarzom, że będzie zabiegał o zmianę klasyfikacji czynu swojego klienta na próbę zabójstwa z premedytacją.

Nie wykluczył, że zrobi to dopiero w mowie końcowej.

Słowacja. Juraj C. przed sądem. Ranił Roberta Ficę

- Niech żyje wolna kultura, niech żyje demokracja! - krzyknął Juraj C. do dziennikarzy, wchodząc do sądu. Nogi i ręce miał skute kajdankami i towarzyszyło mu czterech uzbrojonych funkcjonariuszy straży sądowej. Sędzia nakazał rozkucie oskarżonego.