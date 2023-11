Krytyk Kijowa

W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych Ołeksij Arestowycz ostro zaatakował samego Wołodymyra Zełenskiego , stwierdzając, że ten uwierzył we własną propagandę i stara się odgrywać rolę "dyktatora", który nie słucha głosów płynących z zewnątrz.

- Najpierw ktoś zachowuje się jak dyktator i wybiera stagnację zamiast normalnej ścieżki przyspieszonego rozwoju. Następnie ktoś hoduje masową korupcję. Następnie ktoś podżega do nienawiści wobec wszelkich opinii innych od jego własnych. A potem nadchodzi jesień, zarówno w relacjach z Zachodem, jak i własnym narodem. Bez względu na to, jak bardzo zaprzeczasz rzeczywistości, doprowadzi to donikąd - dodał.