Wulgarnie zwrócił się do Chińczyków. Teraz ma naprawić relacje z Pekinem

Lodowate relacje

Locsin od 2018 do 2022 roku był szefem resortu spraw zagranicznych. Jego znakiem rozpoznawczym było krytyczne podejście do działań Pekinu na spornych wodach Morza Południowochińskiego. Część tego akwenu międzynarodowe prawo morskie przyznaje sąsiednim państwom, lecz Chiny twierdzą, że niemal całe Morze Południowochińskie jest częścią ich terytorium.

"Chiny, przyjaciele, jak to grzecznie ująć? Wyp... ("get the f... out")" - napisał 74-letni dziś polityk w anglojęzycznym wpisie. Przy okazji dyplomata porównał autorytarny rząd w Pekinie do "szpetnego przygłupa".