Protesty Serbów, głównie lokalnych pracowników administracji, trwają nieprzerwanie od 30 sierpnia. Wówczas to siły specjalne kosowskiej policji wkroczyły do budynków władz lokalnych czterech gmin na północy kraju. Mowa o Mitrovicy, Leposavić, Zvecan i Zubin Potok. Ze ścian natychmiast usunięte zostały znaki w języku serbskim i skonfiskowane zostały dokumenty .

Jak tłumaczyli przedstawiciele policji były to działania przeciwko " nielegalnym, równoległym strukturom władzy ".

Protesty na północy Kosowa. Tysiące Serbów przed budynkami administracji

Od godzin porannych przed zajętymi przez policję budynkami gromadzą się lokalni Serbowie . Jak tłumaczą, chcą wrócić do swoich miejsc pracy i wznowić działanie urzędów, które zajmują się między innymi świadczeniem usług socjalnych, a także wypłatą emerytur.

Rośnie napięcie na linii Kosowo-Serbia. Prezydent zabrał głos

Do protestów i działań władz w Prisztinie odniósł się także prezydent Serbii Aleksandar Vučić , który oświadczył, że działania mają na celu wypędzenie mieszkańców z regionu.

- Serbowie z Kosowa pozostaną w Kosowie pomimo życzeń premiera Albina Kurtiego , Nenada Canaka (były lider partii Liga Socjaldemokratów Wojwodiny), Sonji Biserko (przewodniczącej Komitetu Helsińskiego w Serbii) i wielu innych, którzy chcą, by Serbowie zniknęli - mówił.

Prezydent Serbii stwierdził, że wcześniej wymienieni z nazwiska politycy mieli sugerować w mediach, że to władze w Belgradzie prowadzą do eskalacji i chcą siłą przywrócić Serbów mieszkających na północy Kosowa do kraju.