Siły Samoobrony Japonii , jak formalnie nazywają się japońskie siły zbrojne, wysłały trałowiec i samoloty patrolowe , by nadzorowały ruch chińskiej jednostki - dodano.

Było to 10. wtargnięcie chińskiego statku badawczego na japońskie wody w pobliżu wysp należących do prefektury Kagoshima od listopada 2021 roku - podała agencja Kyodo. Według niej tego rodzaju statki często wykorzystuje się do badań batymetrycznych dla celów żeglugi podwodnej.