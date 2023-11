Włoski minister rolnictwa podróżował do Caivano , znajdującego się na obrzeżach Neapolu. Polityk miał poprowadzić inaugurację otwarcia parku miejskiego. Jednak jeszcze zanim ruszył w podróż , pojawiły się problemy.

Pociąg miał niemal dwugodzinne opóźnienie w momencie, kiedy dojechał na stację w Rzymie, gdzie czekał Lollobrigida. W tracie jazdy doszło do usterki na linii dużych prędkości , a opóźnienie ministra rosło. Polityk znalazł jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Włochy. Minister spóźniony, zrobili mu "przystanek"

Gazeta "Il Fatto Quotidiano", na którą powołuje się "The Guardian" donosi, że minister rolnictwa, w obawie przed tym, że nie dotrze na inaugurację, zwrócił się z prośbą do Trenitalia, głównego operatora kolejowego we Włoszech, o zezwolenie na "nadzwyczajny przystanek" w Ciampino, nieopodal Rzymu.