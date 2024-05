Polscy turyści ofiarami kieszonkowców w Rzymie. Do lokalnych służb zgłasza się coraz więcej rodaków, którzy zostali okradzeni podczas urlopu. Złodzieje działają z takim rozmachem, że służby konsularne zdecydowały się skierować apel do udających się do stolicy Włoch. W ostatnich tygodniach miasto przeżywa turystyczne oblężenie.