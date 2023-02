Polska Rosyjskie samoloty zbliżyły się do Polski. Premier komentuje

"Serbia jest ważnym i niezawodnym partnerem Rosji" - przekazał Putin prezydentowi Aleksandarowi Vučiciowi w liście, który pogratulował Serbii z okazji Dnia Państwowości w środę. Treść korespondencji została udostępniona mediom przez prezydencję serbską.

"Bardzo doceniamy zrównoważony kurs polityki zagranicznej, który Belgrad realizuje w skomplikowanym środowisku międzynarodowym. Wspieramy wasze wysiłki na rzecz ochrony integralności terytorialnej i rozwiązania kwestii Kosowa" - dodał Putin.

Prezydent Rosji jest "przekonany", że dalszy rozwój "rosyjsko-serbskiego partnerstwa strategicznego" odzwierciedla najlepszy interes "bratnich narodów".

Belgrad balansuje między UE a Rosją

Reuters przypomina, że Belgrad "od dawna delikatnie balansuje między swoimi aspiracjami do UE i partnerstwem z NATO" a "wielowiekowym pokrewieństwem etnicznym i religijnym z Rosją".

"Jednak wraz z eskalacją napięć między UE a Rosją coraz głośniejsze stają się zachodnie wezwania Belgradu do przyłączenia się do sankcji przeciwko Moskwie i dostosowania polityki zagranicznej do Brukseli" - dodaje agencja.

Rosję i Serbię łączy również kwestia Kosowa - była prowincja Serbii jest uznawana za państwo przez 98 krajów. W piątek przypada 15. rocznica niepodległości Kosowa.