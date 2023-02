Szef rządu pytany we wtorek o ten incydent ocenił, że pokazuje on, iż "Putin i Kreml będą posuwali się do coraz to kolejnych prowokacji". "Będą sprawdzali czujność, będą weryfikowali spójność i jedność sojuszu transatlantyckiego" - dodał.

Morawiecki podkreślił, że z tego powodu musimy zachowywać spokój i reagować w sposób błyskawiczny, ale uzgodniony z sojusznikami.

- Tutaj wszystkie procedury zadziałały po raz kolejny - zaznaczył. W tym kontekście przypomniał o wydarzeniu z 15 listopada u.br., gdy podczas rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainy na polskie terytorium, blisko granicy polsko-ukraińskiej w Przewodowie spadł pocisk, powodując śmierć dwóch osób.

Reklama

- Wtedy również podejmowaliśmy właściwe decyzje razem z naszymi sojusznikami - mówił premier.

Morawiecki ocenił ponadto, że jeśli chodzi o rosyjskie prowokacje, to "każdy musi zdać sobie sprawę i być świadomy zagrożenia rosyjskiego". - Ono jest, ono niestety będzie tak długo dopóki konflikt na Ukrainie nie zakończy się zwycięstwem Ukrainy - powiedział premier.

Rosyjskie samoloty przy granicy z Polską

W poniedziałek niderlandzkie F-35 przechwyciły rosyjski samolot Ił-20M, który leciał z dwoma myśliwcami Su-27 - wynikało z komunikatu resortu obrony zamieszczonego na Twitterze.