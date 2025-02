Wjechał w tłum w Monachium. 24-latek przyznał, że zrobił to celowo

Zatrzymany w niemieckim Monachium obywatel Afganistanu przyznał, że celowo wjechał w tłum ludzi. Władze ustaliły z kolei, że do ataku doszło na tle islamistycznym. Do zdarzenia, w którym rannych zostało co najmniej 36 osób, doszło w czwartek. W piątek sąd zdecyduje, czy 24-latek pozostanie w areszcie.