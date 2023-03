Rohingja to wyznająca islam grupa etniczna, zamieszkująca pierwotnie stan Rakhine w Mjanmie, zwanej niegdyś Birmą. Rządząca tam junta wojskowa stosowała jednak wobec mniejszości dotkliwe represje, określone przez ONZ czystką etniczną, a przez niektórych ekspertów nawet ludobójstwem.

W obawie o swoje życie setki tysięcy Rohingja wyemigrowało do sąsiedniego Bangladeszu, gdzie zamieszkuje głównie obozy dla uchodźców. To właśnie w jednym z nich doszło do ogromnego pożaru, który strawił kilka tysięcy domów.