1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przewiduje ona wydrukowanie "poradnika kryzysowego", który ma trafić do każdego gospodarstwa domowego . Ma on zawierać wskazówki dotyczące tego, jak działać w obliczu trudnych wydarzeń, nie tylko zbrojnych, oraz tego, jak przetrwać samodzielnie trzy dni w sytuacji kryzysu .

Poradnik, który trafi do każdego polskiego domu ma w sposób przystępny i metodyczny wyjaśniać, jak się przygotować do sytuacji kryzysowych. Będzie zawierał wskazówki dotyczące nie tylko wojny, ale również klęsk żywiołowych czy technologicznych . Powódź, pożar czy kilkudniowy brak prądu również wymagają odpowiedniego przygotowania.

Jak podkreśla w rozmowie z PAP zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Robert Klonowski, poradnik ma na celu wsparcie Polaków. - Przez trzy dni wszyscy obywatele, każde gospodarstwo domowe, powinno przetrwać o własnych siłach - dodaje. Wiedza, jak się na to przygotować, jakie mieć zapasy, itp., ma się znaleźć we wspomnianym poradniku.

Osobna, uproszczona wersja broszury trafi do dzieci. Poradnik będzie wysyłany w wersjach drukowanych do gospodarstw domowych, ale jego wersja elektroniczna będzie również dostępna w internecie. Publikacja zostanie wydana w języku polskim, angielskim i ukraińskim , tak, aby dostęp do niej mieli również obcokrajowcy zamieszkujący w Polsce.

Prace nad powstaniem broszury wciąż trwają i mają być ukończone do końca kwietnia. Pozwoli to na jej wydrukowanie w drugiej połowie roku. Do końca 2025 przesyłka z poradnikiem kryzysowym trafi do wszystkich gospodarstw domowych.