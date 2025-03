Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek uda się do Arabii Saudyjskiej , a z negocjatorami z USA spotkają się we wtorek szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak , minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow i zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa. Na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć sekretarz stanu Marco Rubio .

- Taktyka się zmieniła - powiedział gazecie ukraiński Wołodymyr Fesenko, analityk polityczny z Kijowa. - Teraz najważniejsze jest znormalizowanie stosunków z USA. Jeśli wcześniej plan zakładał najpierw uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, a następnie naciskanie na zawieszenie broni, to teraz jest oczywiste, że nie stanie się to w tej kolejności - przypuszcza ekspert.

Politolog zauważył, że skoro Trump zarzucał Ukrainie, że "nie chce zawieszenia broni, to naszym celem będzie pokazanie Stanom Zjednoczonym , że jesteśmy gotowi działać tak szybko, jak to możliwe i rozpocząć bezpośrednie negocjacje z Rosją".

Kontynuowano by też wymianę więźniów i odzyskiwanie ukraińskich dzieci, nielegalnie uprowadzonych przez władze rosyjskie. Podczas gdy przedstawiciele państw europejskich informują, że około 20 krajów zadeklarowało dotychczas przystąpienie do "koalicji chętnych" w celu wsparcia Ukrainy po zawieszeniu broni, to Trump jak dotąd odmówił udzielenia wsparcia takich przedsięwzięć ze strony USA - podkreślił "Financial Times".