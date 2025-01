Fatalna pogoda i brawura kierowców miały się przyczynić do olbrzymiego karambolu w Kazachstanie. Prawie sto aut zderzyło się na drodze Astana-Pietropawłowsk w obwodzie akmolskim. Do wypadku doszło podczas intensywnego opadu śniegu i przy ograniczonej widzialności. Niektórzy nie dostosowali jednak prędkości do panujących warunków.