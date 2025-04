Wielka eksplozja w irańskim porcie. Wiadomo, jak doszło do wybuchu

- Towary wyjątkowo niebezpieczne zostały zadeklarowane jako zwykłe i były składowane w porcie - powiedział agencji szef firmy Sina Port and Marine Services Company, Said Dżafari.

Do wybuchu doszło w sobotę na nabrzeżu portu Shahid Radża'i w mieście Bandar-Abbas na południu Iranu . To największy port handlowy w kraju, przez który przechodzi blisko 85 procent irańskich towarów.

Ajatollah wezwał też funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości do "przeprowadzenia dokładnego dochodzenia, które doprowadziłoby do zidentyfikowania zaniedbań lub umyślnych działań", które doprowadziły do eksplozji, oraz do "podjęcia działań zgodnie z przepisami".