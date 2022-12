Wielka Brytania: Strajk i kolejki na lotniskach. Rząd wzywa do pomocy armię

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Na brytyjskich lotniskach można spodziewać się wydłużonych kolejek do kontroli paszportowej - donosi agencja Reutera. To efekt strajku pracowników państwowej Straży Granicznej, którzy skarżą się na niski poziom płac i złe warunki zatrudnienia. Aby ograniczyć niedogodności, rząd w Londynie zdecydował się na wezwanie do pomocy armii. Strajk ma potrwać do Nowego Roku.

Zdjęcie Rząd ostrzegł pasażerów przed możliwymi utrudnieniami w ruchu lotniczym z powodu strajku Straży Granicznej / PAUL ELLIS / AFP