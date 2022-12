Jak informuje lokalna policja, do tragicznego odkrycia doszło 7 grudnia około godz. 5 nad ranem czasu polskiego, lecz media opisały sprawę dopiero teraz. Służby przekazały w oświadczeniu, że obecnie prowadzone jest dochodzenie.

Gatwick. Znaleziono ciało czarnoskórego mężczyzny w podwoziu samolotu

"To bardzo smutna wiadomość. Nasze myśli kierujemy do rodziny i przyjaciół zmarłego" - powiedział rzecznik portu lotniczego Gatwick, cytowany przez BBC. Do sprawy nie odniosły się linie lotnicze TUI, do których należał samolot, gdzie znaleziono ciało mężczyzny.

Rzecznik rządu Gambii oświadczył, że nie jest w stanie potwierdzić tożsamości zmarłego. Przekazał jedynie, że mężczyzna był czarnoskóry.

Podróż z Gambii do Wielkiej Brytanii trwa zwykle około sześciu i pół godziny, a jej dystans wynosi ponad 4,4 tys. kilometrów.

To nie pierwsza taka sytuacja

BBC przypomina, że w minionych latach odnotowano kilka podobnych przypadków. W 2001 roku na parking w miejscowości Richmond w pobliżu lotniska Heathrow spadło ciało 21-letniego Mohammeda Ayaza z Pakistanu. Sześć lat później ciało innego "pasażera na gapę" zostało znalezione w podwoziu samolotu linii lotniczych British Airways w Los Angeles.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w sierpniu 2012 roku na Heathrow po locie z Kapsztadu, natomiast miesiąc później Jose Matada z Mozambiku spadł z samolotu lecącego z Angoli na jedną z ulic w Mortlake w zachodnim Londynie. 26-latek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.