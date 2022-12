Kryzys na Węgrzech. W sklepach brakuje produktów

Ekspert wskazuje, że podobnie sytuacja wyglądała w kwestii cen paliw. Kiedy zabrakło ich na stacjach, ludzie zaczęli się obawiać, że obiecane przez rząd gwarantowane ceny nie zostaną utrzymane. Faktycznie tak się stało.

- Teraz, kiedy na półkach sklepowych brakuje podstawowych produktów, to znów rośnie obawa, że nie da się utrzymać ich cen - mówi dr Hejj.

Niepokój obywateli doprowadził do tego, że zaczęli kupować więcej, niż potrzebują, bo mieli poczucie, że dzieje się coś złego. Bali się, że sytuacja na rynku się zmieni i tanich produktów zabraknie. - W takiej sytuacji łatwo wywołać panikę na rynku. Pozostałe artykuły są bardzo drogie, nie mają gwarantowanych cen, a inflacja w kraju wynosi obecnie 43,9 proc. - mówi ekspert.

Dr Hejj wspomina analogiczną sytuację z brakiem cukru, która w tym roku miała miejsce w Polsce. - Na Węgrzech jest podobnie, tylko w większej skali. W części miejsc te produkty są, w innych brakuje ich cały czas - tłumaczy politolog.

Mąka, cukier i jaja z Polski

W kryzysie na Węgrzech pojawia się też wątek Polski. Na internetowych grupach zrzeszających Polaków mieszkających w kraju rządzonym przez Viktora Orbana, pojawiają się prośby o przywiezienie z ojczyny konkretnych artykułów spożywczych. W poprzednich latach takie treści dotyczyły głównie typowo polskich produktów czy dań, takich jak pierogi. Teraz mieszkający za granicą Polacy pytają, czy ktoś, jadąc z kraju, mógłby przywieźć im mąkę czy cukier.

- Nie wiem, jaka jest skala tego zjawiska, ale takie pytania faktycznie się pojawiają - mówi dr Hejj.

Węgierski rząd obwinia sankcje nałożone na Rosję

Regulowane ceny paliw i żywności zostały wprowadzone na mocy stanu zagrożenia, który obowiązywał w związku z pandemią koronawirusa. Było tak do 30 maja bieżącego roku. 24 maja wprowadzono drugi stan zagrożenia w związku z wojną w krajach sąsiednich i obecne przedłużenia są już na jego mocy. - To jest osobista decyzja premiera, który pisze rozporządzenie i wplata tam wątek cen - mówi dr Hejj.

Dodaje, że na Węgrzech istnieje tylko jedna narracja dotycząca trudnej sytuacji ekonomicznej: za wszystko odpowiadają unijne sankcje nakładane na Rosję. - Nie ma żadnej głębszej refleksji, że przyczyna może być inne - dodaje.

W grudniu po raz pierwszy do świadomości Węgrów przebił się inny przekaz. Szef banku centralnego György Matolcsy stwierdził, że węgierska gospodarka jest na skraju kryzysu.

- Skrytykował węgierską politykę gospodarczą, powiedział, że powrót do socjalizmu nie jest rozwiązaniem problemów. Mówił też o dużej centralizacji rolnictwa i tragicznych skutkach największej od lat suszy na Węgrzech - wymienia politolog. Dodaje: - Do czasu tego wystąpienia nie słyszałem, by ktoś otwarcie mówił o tych przyczynach.

Zdjęcie Viktor Orban / AFP

Rząd bez planu na wyjście z kryzysu

Wysoka inflacja, rosnące koszty życia, braki podstawowych produktów w sklepach - wszystko to ma bardzo negatywne skutki na nastroje społeczne. - Większość Węgrów mówi, że te koszty życia ich przerastają - przyznaje politolog.

Czy długotrwały kryzys w kraju może doprowadzić do protestów? Takiego scenariusz nie można wykluczyć. - Jedną z rzeczy, która wyprowadza ludzi na ulice na Węgrzech, jest kryzys gospodarczy - ocenia dr Hejj. Jego zdaniem, jeżeli propaganda nie będzie w stanie zagwarantować odpowiedniej narracji i runie mit, że za sytuację kraju odpowiada wojna, a obywatele zaczną tracić pieniądze i społeczeństwo zubożeje, to młodzi mogą zacząć protestować.

- Protesty na Węgrzech nigdy nie mają jednak takiej skali jak w Polsce - dodaje.

Zdaniem politologa stabilność władzy w kraju jest zapewniona, choć pomysłów na poradzenie sobie z kryzysem nie ma. - To jest niezwykłe, że rząd nie ma żadnego planu. Myślę, że władza liczy na to, że wojna się skończy i to natychmiast doprowadzi do spadku cen - mówi Hejj. Przyznaje, że duże nadzieje pokładane są też w pieniądzach z KPO, które miałyby uratować sytuację w kraju.