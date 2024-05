Węgry krytykują ruch wobec Polski. "Prezent dla rządu"

We wtorek ministrowie krajów członkowskich zajęli się kwestią zamknięcia procedury z art. 7 wobec Polski . Trwa ona od 2017 roku, a Polska jest pierwszym krajem, który został nią objęty. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział po posiedzeniu unijnych ministrów, że inne kraje UE okazały Polsce zrozumienie dla naprawy sądownictwa i trudności, jakie się z tym wiążą. Jedynie Węgry podniosły wątpliwości.

Bodnar podkreślił, że procedura szkodziła reputacji Polski, więc jej zakończenie musiało być priorytetem. - To, że nie mamy czy - miejmy nadzieję - nie będziemy mieli procedury z art. 7, nie zwalnia nas z obowiązku respektowania i wykonywania prawa unijnego - zaznaczył.

Węgry oburzone decyzją ws. Polski. "Kolejny prezydent dla rządu"

Wspomniana procedura została zastosowana do tej pory tylko wobec Polski i Węgier. Budapeszt w piśmie do Komisji Europejskiej domagał się wyjaśnień związanych z zamknięciem postępowania wobec Warszawy . Minister tego kraju ds. UE Janos Boka stwierdził w mediach społecznościowych, że moment i teść decyzji nasuwa wiele pytań, na które nie usłyszał "żadnej sensownej odpowiedzi" od KE.

Jego zdaniem mamy do czynienia z decyzją polityczną, która jest "drugim prezentem wyborczym dla nowego rządu" w Warszawie. Podkreślił, że działanie KE jest "rażąco sprzeczne z jej wcześniejszym stanowiskiem w kwestiach związanych z rządami prawa". "Umacnia to pogląd, że art. 7 to nic innego jak narzędzie szantażu politycznego" - dodał Boka.