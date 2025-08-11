W skrócie Donald Trump ogłasza wysłanie Gwardii Narodowej na ulice Waszyngtonu, zapowiadając walkę z przestępczością.

Policja w Waszyngtonie ma przejść pod kontrolę federalną, by przywrócić porządek w stolicy.

Trump podkreśla konieczność usunięcia bezdomnych z miasta, mimo że przestępczość w Waszyngtonie już spadła o 35% w 2024 roku.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu Dondald Trump ogłosił "historyczną akcję, by uratować Waszyngton". - To dzień wyzwolenia. Odzyskujemy naszą stolicę - mówił.

USA. Donald Trump wysyła Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że wysyła oddziały Gwardii Narodowej do Waszyngtonu i poddaje tamtejszą policję kontroli federalnej, "aby zwalczać przestępczość w stolicy USA".

Republikanin zapowiedział też podczas konferencji, że jego plan "pójdzie jeszcze dalej", ale zaczyna od Waszyngtonu. Jak wskazał, rozmieszczenie żołnierzy w stolicy Stanów Zjednoczonych ma na celu "przywrócenie prawa, porządku i bezpieczeństwa".

- Będziecie mieć jeszcze więcej policji (na ulicach - red.), będziecie szczęśliwi, bo będziecie bezpieczni - mówił amerykański przywódca. Co więcej, nadmienił też, że jeśli zajdzie taka potrzeba, "wezwane zostanie wojsko".

Wcześniej na platformie Truth Social pojawił się komunikat Donalda Trumpa w sprawie planowanego ruchu.

"Waszyngton zostanie dziś wyzwolony! Przestępczość, barbarzyństwo, brud i szumowiny znikną. Sprawię, że nasza stolica znów będzie wielka" - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

USA. Donald Trump zapowiedział "wyzwolenie Waszyngtonu"

Donald Trump stwierdził, że "dni bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi dobiegły końca". "Szybko uporządkowałem granicę (zero nielegalnych imigrantów w ciągu ostatnich trzech miesięcy), Waszyngton jest następny" - dodał we wpisie.

We wcześniejszym wpisie republikanin podkreślił, że zbliża się "dzień wyzwolenia Waszyngtonu" i że "odzyskujemy naszą stolicę".

Komentarze amerykańskiego przywódcy pojawiły się na krótko przed zaplanowaną konferencją prasową.

Donald Trump o bezdomnych: Muszą natychmiast się wynieść

Jeszcze w niedzielę amerykański przywódca stwierdził, że osoby bezdomne "muszą natychmiast wynieść się z Waszyngtonu".

"Zapewnimy wam miejsca pobytu, ale daleko od stolicy. Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie jest wasze miejsce. Wszystko odbędzie się bardzo szybko, tak jak w przypadku granicy" - zapowiadał w sieci Trump.

Zdaniem republikanina Waszyngton stał się "jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie", jednak "wkrótce będzie jednym z najbezpieczniejszych". Tymczasem dane wskazują, że przestępczość w stolicy USA spadła o 35 proc. w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęła najniższy poziom od 30 lat.

