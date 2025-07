Wcześniej, w sobotę, doszło do incydentu, w którym funkcjonariusz urzędu celnego i patroli granicznych, będący po służbie, został postrzelony podczas napadu przez nielegalnego imigranta .

Homan argumentował, że polityka miasta zmusza ICE do dokonywania aresztowań w miejscach publicznych, a nie w zakładach karnych . W jego ocenie jest to bardziej ryzykowne.

Noem bezpośrednio powiązała sobotnią strzelaninę z polityką władz Nowego Jorku . Poinformowała, że podejrzany o popełnienie przestępstwa wjechał do kraju nielegalnie w 2023 r., za kadencji Joe Bidena, i od tego czasu był czterokrotnie aresztowany i zwalniany. Zapowiedziała podwojenie liczby funkcjonariuszy ICE w mieście , choć odmówiła podania szczegółów.

- Nie ma co do tego wątpliwości - funkcjonariusz jest dziś w szpitalu i walczy o życie z powodu polityki burmistrza tego miasta i rady miasta - podkreśliła.

- Nie mam nic wspólnego z wprowadzanymi przepisami. Po prostu je egzekwuję - uzasadniał. Z zadowoleniem przyjął dodatkową obecność ICE, ale pod warunkiem, że będzie ona skierowana przeciwko "niebezpiecznym osobom" . Sprzeciwiał się działaniom wobec "zwykłych ludzi" , którzy dążą do zakończenia procedury związanej z nabyciem amerykańskiego obywatelstwa.

- Homan mówi o wysyłaniu zamaskowanych, niezidentyfikowanych agentów na nasze ulice, by rozbijali rodziny i włamywali się do miejsc pracy. Nie chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o wzbudzanie strachu - argumentował, odnosząc się do polityki władz w Waszyngtonie.