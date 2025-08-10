W skrócie Donald Trump zapowiedział zwiększenie obecności federalnych służb w Waszyngtonie, by poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Administracja Trumpa krytykuje władze Waszyngtonu za brak skutecznej walki z przestępczością mimo spadku liczby przestępstw.

Trump nie wykluczył możliwości użycia Gwardii Narodowej i przejęcia kontroli nad policją w stolicy, jednak do całkowitego przejęcia władzy potrzebna jest decyzja Kongresu.

"W poniedziałek w Białym Domu odbędzie się konferencja prasowa, która w zasadzie, zakończy brutalną przemoc w Waszyngtonie. Stał się on jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Wkrótce będzie jednym z najbezpieczniejszych" - napisał Donald Trump w Truth Social.

USA. Trump chce podnieść poziom bezpieczeństwa w Waszyngtonie. Na ulicach więcej służb

Wcześniej w tym tygodniu Trump podjął decyzję o zwiększeniu obecności służb federalnych w Waszyngtonie. Siły patrolują ulice od nocy z czwartku na piątek. Akcja ma trwać przez siedem dni.

- Waszyngton to niesamowite miasto, ale jest od zbyt dawna nękane przez brutalną przestępczość - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Administracja zarzuca władzom Waszyngtonu, w którym rządzą demokraci, że nie zwalczają w odpowiedni sposób przestępczości w mieście.

Jak podkreślił serwis Politico, w piątek dwóch przedstawicieli władz Waszyngtonu zaczęło sprzeciwiać się decyzji prezydenta o wykorzystaniu federalnych organów w mieście. Burmistrz i większość rady miasta milczy w tej sprawie.

Portal zaznaczył, że Trump kontroluje dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania, którzy pracują w regionie Waszyngtonu dla agencji federalnych, w tym FBI, Secret Service i innych. W czerwcu 2020 roku Trump skierował federalne siły, aby oczyścić z protestujących park Lafayette, naprzeciwko Białego Domu. Było to w czasie demonstracji Black Lives Matter.

Waszyngton. Przestępczość w mieście spadła. Trump i tak może użyć Gwardii Narodowej

Wcześniej Donald Trump zapowiadał federalizację amerykańskiej stolicy, oceniając, że przestępczość w mieście "wymknęła się całkowicie spod kontroli". W środę republikanin nie wykluczył możliwości użycia w Waszyngtonie jednostek Gwardii Narodowej w celu zapewnienia w mieście porządku i bezpieczeństwa oraz przekazał, że rozważa przejęcie kontroli nad policją w amerykańskiej stolicy.

Przestępczość w stolicy USA spadła o 35 proc. w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęła najniższy poziom od 30 lat, ale Waszyngton nadal jest w "czołówce" amerykańskich miast pod kątem liczby popełnianych przestępstw.

Do pełnego przejęcia władzy w Dystrykcie Kolumbii potrzebna jest ustawa Kongresu, która zniosłaby lokalny samorząd. Waszyngton należy do miast w największym stopniu zdominowanych przez demokratów, a na Trumpa w ostatnich wyborach w stolicy głosowało jedynie 6,7 proc. wyborców.

