Do incydentu doszło 29 września u wybrzeży Krymu. W jednym z dziesiątek ujawnionych tajnych dokumentów - po których wycieku Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie - opisana została sytuacja, w której "prawie doszło do zestrzelenia brytyjskiego RJ" (RJ to odniesienie do pseudonimu "Rivet Joint" wspólnego dla samolotów zwiadowczych RC-135).

Rosyjskie myśliwce niemal zestrzeliły brytyjski samolot. Ben Wallace informował o "awarii technicznej"

Wcześniej w październiku brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował Izbę Gmin o zdarzeniu, mówiąc, że dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły RC-135 w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym. Jak wówczas przekazał, piloci Su-27 zachowali się "lekkomyślnie", a jeden z myśliwców zbliżył się do RC-135 na odległość 15 stóp (4,5 metra). Drugi natomiast "wystrzelił pocisk".

Według słów Wallace’a, wystrzelenie pocisku miało być "awarią techniczną", nie powiedział on także, że brytyjska maszyna bliska była zestrzelenia. Ocena zdarzenia zawarta w dokumentach Pentagonu była jednak inna.

Zdjęcie Brytyjski samolot zwiadowczy RC-135 / Royal Air Force / materiały prasowe

Przedstawiciele Departamentu Obrony USA odmówili komentarza w sprawie treści ujawnionego dokumentu, tak samo jak miało to miejsce w przypadku wycieku innych tajnych informacji znalezionych na Discordzie, Telegramie czy Twitterze.

Dokument, który wyciekł oznaczony jako "SECRET"

Dokument zawierający szczegółowe informacje o lotach obserwacyjnych nad Morzem Czarnym od dnia incydentu do 26 lutego oznaczony został jako "SECRET/NOFORN". Oznacza to, że nie wolno go udostępniać obywatelom spoza Stanów Zjednoczonych. Znaleźć w nim można także inne przypadki rosyjskich reakcji na loty obserwacyjne amerykańskich, brytyjskich i francuskich samolotów.

"Washington Post" przypomina także o sytuacji z 22 lutego, kiedy to przechwycony został amerykański dron obserwacyjny MQ-9. Rosyjski samolot zbliżył się wówczas na odległość około 100 stóp. Nieco ponad dwa tygodnie później, 14 marca, dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły amerykańskiego MQ-9, zrzucając paliwo na bezzałogowy statek powietrzny.

