Strącenie drona nad Morzem Czarnym. Wojsko USA opublikowało nagranie

Rosyjski myśliwiec Su-27 zderzył się z amerykańskim dronem

We wtorek Dowództwo Europejskie USA (EUCOM) powiadomiło, że w międzynarodowej przestrzeni powietrznej rosyjski myśliwiec Su-27 przechwycił i uderzył w amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Na skutek incydentu, dron spadł do wody.

- Nasz MQ-9 prowadził rutynowe operacje w przestrzeni międzynarodowej, kiedy został przechwycony i uderzony przez rosyjski samolot, powodując jego rozbicie i całkowitą stratę - mówił dowódca sił powietrznych w Europie i Afryce gen. James Hecker.

We wtorek "New York Times" przekazał, że do strącenia nieuzbrojonego drona MQ9 doszło ok. 120 km od Krymu. Przedstawiciel Pentagonu który widział nagranie z incydentu, ocenił, że Su-27 uderzył w w amerykańskiego drona w "niekontrolowany sposób" i próbował uniknąć zderzenia, kiedy uderzył w śmigło.

Anonimowy przedstawiciel resortu obrony, cytowany przez "Washington Post", przekazał, że odzyskanie szczątków drona byłoby bardzo trudne w związku z brakiem amerykańskich statków w pobliżu miejsca rozbicia.