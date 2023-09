Wagnerowcy na Białorusi. "Nie ma potwierdzenia, że ją opuścili"

Jak ustalili niezależni od Mińska blogerzy, w sierpniu we wsi Cel nieopodal Osipowicz obóz wagnerowców nadal funkcjonował, jednak zdemontowano w nim 101 z 273 namiotów . Jego liczebność zmniejszyła się przez to o blisko dwa tysiące najemników.

Biełaruski Hajun wskazał, że w tamtym czasie pojawiło się wiele głosów mówiących o tym, że wagnerowcy udali się do Afryki, bądź ruszyli w kierunku Federacji Rosyjskiej. "Nie ma na to wiarygodnego potwierdzenia i w rzeczywistości demontaż namiotów jest jedyną rzeczą, która może na to wskazywać" - zaznaczyli blogerzy.