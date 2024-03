W wielu krajach nie stosuje się go od dekad. USA teraz ogłosiły zakaz

W poniedziałek szef amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Michael Regan ogłosił, że zakaz stosowania azbestu dotyczy wyłącznie azbestu chryzotylowego, znanego również jako azbest biały - jedynego rodzaju, o którym wiadomo, że jest importowany do użytku w USA. Branże wykorzystujące azbest biały będą miały do 12 lat na wycofanie go z użytku.

Według EPA ten rodzaj materiału jest odporny na ogień i z tego względu nadal używany w Stanach Zjednoczonych do produkcji hamulców samochodowych. Niektóre firmy chemiczne wykorzystują go również do produkcji chloru, który z kolei służy do oczyszczania wody pitnej.